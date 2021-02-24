Биткоин вновь вырос после обвала

24.02.2021, 15:44, Новости дня

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В среду днем стоимость биткоина выросла более чем на 10% после обвала на 23% за несколько дней, свидетельствуют данные торгов.

На самой крупной по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин на 14.40 мск поднимался в цене на 11,34% – до 50 тыс. 883 долларов, передает РИА «Новости».

В воскресенье стоимость этой криптовалюты побила исторический рекорд, достигнув 58 тыс. 352 долларов, но позже биткоин обвалился ниже 50 тыс. долларов, падение составило 23%.

21 февраля стоимость биткоина в очередной раз побила исторический рекорд, поднявшись выше 58 тыс. долларов. Рыночная капитализация биткоина перешагнула 1 трлн долларов.