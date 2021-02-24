 

«Аякс» объявил о возвращении Промеса в «Спартак»

24.02.2021, 15:44, Новости дня
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Футбольный клуб из Амстердама «Аякс» объявил о договоренности с ФК «Спартак» о переходе туда футболиста Куинси Промеса.

Трансфер 29-летнего полузащитника согласовали за компенсацию в объеме 8,5 млн евро, она может вырасти до 11 млн евро за счет разных бонусов, передает РИА «Новости».

Ранее футболист также играл в «Спартаке» с 2014 по 2018 годы. В декабре Промес якобы был арестован за нанесение ножевых ранений члену своей семьи, сообщали нидерландские СМИ.

По данным прессы, спортсмен устроил семейный праздник в офисе своей компании. Во время вечеринки по неизвестным причинам Промес поругался с родственником и ударил его ножом. Мужчина получил серьезные ранения, и если бы не члены семьи, предотвратившие поножовщину, он мог бы погибнуть.



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