Таинственные беспамятные исчезновения Ханны Эпп

24.02.2021, 15:29, Разное

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Женщина по имени Ханна Эпп несколько раз самым странным образом пропадала в никуда и возвращалась, не помня ничего о том, где она была и что с ней было. Она не принимала наркотики и не страдала от психических болезней. И однажды пропала навсегда.

До 2008 года Ханна Эпп была самой обыкновенной жительницей США, она работала учителем в государственной школе Гарлема.

У нее не было никаких явных проблем с психическим здоровьем, проблем в личной жизни, она никогда не была наркозависимой и даже не принимала алкоголь. Все друзья и знакомые описывали Ханну как жизнерадостную, дружелюбную и очень общительную личность.

Ханна обожала весело проводить вечера с друзьями, у нее не было известных врагов и у нее было все в порядке с финансами – она могла позволить себе снимать квартиру на Манхеттене, Нью-Йорк.

Но в августе 2008 Ханна внезапно пропала. По словам ее соседей, в последний раз они видели ее утром, когда Ханна как обычно вышла из квартиры для утренней пробежки по кварталу. Назад она уже не вернулась. Не было ее и на следующий день и через день.

Через два дня после исчезновения Ханны, ее друзья подали запрос о ее розыске в полицию. При обыске в квартире Ханны были найдены все ее документы и деньги, а также сотовый телефон и кредитная карта. Вещи тоже вроде бы все были на своих местах. То есть Ханна явно не планировала куда-то уехать.

Следователь предположил, что Ханна стала жертвой убийства и было начато расследование по поиску ее тела. Ближайшие кварталы тщательно осмотрели, но никаких зацепок не нашли.

А через 9 дней после пропажи случайная прохожая увидела в магазине Apple Store на Манхеттене странную женщину, которая просто стояла среди витрин и смотрела вперед себя, она словно была в каком-то трансе. Женщине показалось знакомым лицо и она вспомнила, что на днях видела листовки с фотографией этой женщины и надписью "Разыскивается пропавшая без вести".

Взволнованная покупательница даже смогла вспомнить имя пропавшей – Ханна Эпп, после чего подошла к стоящей в трансе женщине и спросила, как ее зовут, не Ханна ли часом? Однако странная незнакомка никак на это не отреагировала и продолжала стоять в трансе.

После этого покупательница отошла в сторону и далее странная женщина куда-то пропала. Однако вскоре ее увидели в других местах на Манхеттене и в районе Сохо. Она появлялась в магазинах, кафе и даже заходила в спортивный клуб. Однако, она нигде не совершала покупок или каких-то осознанных действий. Очевидцы описывали ее одинаково – очень похожей на Ханну Эпп и находящуюся в трансоподобном состоянии.

В каждом из этих случаев полиция приезжала слишком поздно, к тому времени странная женщина куда-то пропадала. И так продолжалось до середины сентября.

16 сентября 2008 года двое мужчин, работавшие на пароме возле Статуи Свободы, увидели неподалеку от берега в воде покачивающееся на волнах человеческое тело лицом вниз. Они подумали, что это утопленник, но когда вытащили тело на берег, оказалось, что человек еще дышит. Это была женщина, очень похожая на фото разыскиваемой Ханны Эпп.

Женщину привезли в больницу, где у нее обнаружили лишь небольшое переохлаждение, обезвоживание и несколько солнечных ожогов. Когда она пришла в себя и начала разговаривать с полицией, то выяснилось, что она и правда Ханна Эпп, однако она не помнит ничего о том, что с ней происходило в последние три недели.

По словам Ханны, последнее, что она помнит, это как вышла из своей квартиры на утреннюю пробежку. Она ничего не помнила о том, как бродила по Манхеттену, заходя в разные магазины. И она даже не понимала, сколько времени прошло с момента ее исчезновения. Для нее все выглядело так, что она вышла на пробежку, а через примерно 10 минут очнулась в машине Скорой помощи.

Когда мама Ханны приехала к ней больницу и попыталась расспросить ее, Ханна все равно не смогла ничего вспомнить. Потом ее тщательно осмотрел невролог и психиатр, проведя несколько тестов и опросов, и они не нашли никаких отклонений.

В конце концов врачи пришли к выводу, что у Ханны так называемый "синдром Джейсона Борна" – очень редкое состояние, при котором больной внезапно теряет ту часть своей памяти, что отвечает за его личность, но сохраняет общие знания о мире.

Как правило такие больные внезапно словно "просыпаются" в незнакомом месте, ничего не зная о том, кто они и что тут делают, даже не сохраняя понимания времени.

Однако странной деталью было то, что как правило подобный синдром проявляется у людей пострадавших от сильного стресса или какого-то иного чрезвычайно травмирующего для психики события, но у Ханны, судя по всему, не было ничего подобного.

В попытке разгадать загадку ее странного состояния, Ханну даже подвергли регрессивному гипнозу, чтобы понять, нет ли у нее какой-то очень подавленной душевной травмы, но ничего не обнаружили.

После многих дней в окружении врачей Ханна наконец решила просто принять все как есть и продолжить жить дальше своей жизнью, как раньше. Она лишь приняла решение переехать в другой штат – в Мэриленд, где снова нашла работу учителем, и поначалу у нее все шло совершенно нормально.

Однако в сентябре 2013 года, почти ровно через пять лет после первого исчезновения, Ханна снова пропала без вести. Ее мать приехала навестить ее, но оказалось, что Ханну уже несколько дней никто не видел. А когда мать подала заявление в полицию и та начала розыски, телефон и кошелёк Ханны нашли довольно далеко от ее места проживания – в парке на тропе.

Через два дня Ханна "очнулась", обнаружив себя лежавшей в воде мелкого ручья в парке, рядом с опрокинутой магазинной тележкой для покупок. Она не помнила ничего о том, как оказалась здесь и не знала, сколько времени прошло с момента ее пропажи.

Два этих странных случая с Ханной объединяли лишь две вещи – каждый затрагивал сентябрь месяц и каждый раз Ханна лежала в воде. Но почему и как это было связано, никто не понимал.

Через год после второго случая Ханна решила уехать в город Сент-Томас на Виргинских островах в Карибском море. Там она тоже начала работать учителем и несколько лет жила там в полном порядке, пережив два урагана. А затем наступил сентябрь 2017 года, когда Ханна утром собралась на работу, вышла из квартиры (ее видели соседи), и снова исчезла. Теперь уже навсегда.

Через день ее друзья начали искать ее и нашли неподалеку от ее дома на пляже стопку аккуратно сложенной одежды Ханны вместе с ключами от ее машины. Ее машина стояла неподалеку на парковке и на сиденье лежала сумочка Ханны с кошельком, паспортом и телефоном.

Может быть она пошла плавать и утонула? Или решила покончить с собой, утонув? В любом случае полиция тщательно обыскала прибрежную зону, пляжи, больницы, приюты для бездомных и даже проверили все ближайшие мелкие островки. Ханны нигде не было.

В последующие дни поступило несколько сообщений, что женщину, похожую на Ханну видели то рядом с пристанью для яхт, то возле магазина с бездомными, но полиция всякий раз приезжала слишком поздно, чтобы застать ее.

У родных Ханны Эпп до сих пор теплится надежда на то, что их дочь все еще жива, просто память к ней в этом случае так и не вернулась и она живет где-то, возможно под чужим именем.

Загадка того, почему странные потери памяти у Ханны случались исключительно в сентябре месяце и каждый раз были связаны с водой, тоже так и не была разгадана.