 

Из-за редкой мутации акуленок стал похож на мультяшного призрака

24.02.2021, 15:25, Разное
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Рыбак из индонезийского региона Роте Ндао, провинции Восточная Нуса-Тенггара, случайно нашел акуленка с редкой и необычной врожденной аномалией, когда распорол живот пойманной беременной акулы.

В Индонезии местный рыбак Абдулла Нурен случайно поймал акулу, которая погибла, запутавшись в его сетях.

Когда он начал потрошить тело акулы, то обнаружил, что это была беременная самка и что внутри нее было три уже довольно хорошо сформированных акуленка.

Два детеныша выглядели вполне нормально, а вот третий был скорее похож на призрака из детского мультфильма, чем на акулу, из-за того, что его глаза располагались не там, где им полагается быть.

Абдулла решил, что мутанта надо сохранить и показать людям, поэтому он положил тело акуленка в картонную коробку и повез в город, чтобы удивить своих родных и знакомых. Его сосед тут же предложил купить у него редкого мутанта, но Абдулла отказался. 

Вскоре снимки детеныша оказались в соцсетях и попались на глаза биологам. Один из них сделал вывод, что мутация акуленка была вызвана редким внутриутробным заболеванием. Именно оно заставило глаза детеныша формироваться в районе между пастью и носом, а не по бокам головы.

Предположительно, эта мутация была связана и с циклопией, так как оба глазных яблока располагались в одной большой глазнице. Неизвестно, смог бы акуленок выжить и иметь возможность питаться с такой мутацией, если бы он родился как полагается. 

В данный момент Абдулла принял решение засушить тело акуленка-мутанта, чтобы потом сделать из него талисман на удачу. 



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