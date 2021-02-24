Одним из поставщиков OLED-панелей для iPhone 13 станет китайская компания BOE

24.02.2021, 15:04, Новости дня

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В тайваньких СМИ появилось сообщение о том, что одним из поставщиков OLED-экранов для тринадцатой линейки американских смартфонов iPhone станет китайская компания BOE.

По информации из авторитетных источников также стало известно, что iPhone 13 будут оснащены новой разновидностью панелей, получивших название OLED LTPO.

BOE и в прошлом пыталась стать поставщиком для «яблочной» компании. Однако до сих пор китайский производитель никак не мог пройти сертификацию. Например, возникали проблемы совместимостью панелей и iPhone 12. По словам экспертов, информации о будущих поставках из Китая можно доверять, так как она распространена из авторитетного источника. Хотя сама компания Apple пока не подтвердила ее официально.