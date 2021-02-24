Из соцсети Clubhouse произошла масштабная утечка

24.02.2021, 15:04, Новости дня

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Администраторы социальной сети Clubhouse признали наличие серьезной уязвимости в системе безопасности, которую ранее называли безукоризненной.

Компания гарантировала конфиденциальность разговоров, запрещая даже самим пользователям записывать их или транслировать внутри самой сети. Однако в результате появления бреши в системе защиты все же появились записи, которые ушли на сторону.

В частности, трансляцию из закрытых «комнат» организовал один из пользователей. На сегодня его аккаунт принудительно удалили. Остается только обеспечить обещанный уровень безопасности в будущем, так как «шпион» мог оказать не одиноким. В компании заявили об усилении мер безопасности и начале работ над улучшением защиты.