 

Пожар в доме престарелых в Харькове. Тело одной из погибших все еще не идентифицировали

24.02.2021, 15:00, Новости дня
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Личность одной из погибших в результате пожара в доме престарелых в Харькове все еще не идентифицировали. Об этом на заседании Кабинета Министров Украины сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Продолжается проведение розыскных мероприятий по установлению ее родственников”, – сообщил Чернышов.

Тела остальных 14 погибших идентифицированы, их родственники получили свидетельства о смерти и разрешения на захоронение.

Также министр сообщил, что 13 из 15 погибших в пожаре уже похоронили. Оплатили организацию похорон средствами бюджета Харькова, на них выделили 172 тыс. грн.

Кроме того, было принято решение выделить каждой семье погибших и каждому пострадавшему в пожаре по 10 тыс. грн компенсации, добавил Чернышов, эти средства выплатят после сессии облсовета, которая состоится 4 марта.

В Харькове 21 января в двухэтажном доме престарелых произошел пожар. По информации Министерства внутренних дел, в доме находилось 33 человека. Сразу после пожара сообщали о 15 погибших.

По данным полиции, пансионат работал без соответствующих документов, его устроили в частном доме. У владельца здания есть еще одно такое заведение – там обнаружили 24 пожилых человека.

По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ст. 270 (нарушение требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Государственное бюро расследований открыло производство о возможной служебной халатности со стороны сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Следователи проверяют три версии причин пожара: поджог, неосторожное обращение с огнем в быту и электроприборами, замыкание электросети.

Под стражу отправили арендатора здания Вячеслава Кравченко и его жену Ольгу, которая была директором пансионата, а также владельца здания Славика Акопяна. Четвертый арестованный – 34-летний администратор заведения Игорь Мирончук. Он будет находиться под стражей два месяца, до 21 марта.

По данным ГСЧС, в Харьковской области проверяют 118 частных объектов для содержания пожилых людей, официально в регионе зарегистрированы только три. Выяснилось, что сгоревший пансионат не только незаконно работал, но и незаконно был подключен к коммунальным сетям.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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