 

“Крым – это Украина”. В Киеве перед зданием посольства России появился новый билборд

24.02.2021, 15:00, Новости дня
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Перед зданием посольства Российской Федерации в Киеве появился новый билборд, указывающий на территориальную принадлежность аннексированного Россией Крыма. Фотографию билборда опубликовала Служба безопасности Украины в своем Telegram-канале 24 февраля.

На синем фоне билборда изображена символика департамента контрразведки СБУ и надпись “Крым – это Украина”. 

“Просто фото, просто посольство РФ в Киеве, просто констатация факта: Крым – это Украина”, – подписала фото спецслужба.

Крым был оккупирован Россией весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В июне прошлого года накануне Дня России, который празднуется в РФ 12 июня, в некоторых украинских городах рядом с российскими дипмиссиями разместили билборды с гербом департамента контрразведки Службы безопасности Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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