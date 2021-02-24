“Папа не говорит уже 12 лет”. Волочкова показала 74-летнего отца

24.02.2021, 15:00, Новости дня

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Российская балерина Анастасия Волочкова в Instagram Storis 23 февраля разместила запись разговора по видеосвязи со своим парализованным 74-летним отцом, который проживает в Санкт-Петербурге.

Общаясь с помощью помощника, Юрий Волочков, с трудом выговаривая слова, поинтересовался у дочери здоровьем.

“Пап, ты главный мужчина в моей жизни. Я тебя очень люблю. У меня спектакли сейчас подряд. Так что я счастлива, я в работе. У меня все вот как-то так”, – заявила артистка.

В комментарии к ролику Волочкова написала, что понимает отца без слов.

“Папа не говорит уже 12 лет. Но мы понимаем друг друга и без слов”, – заявила она.

Скриншот: volochkova_art / Instagram

Отец Анастасии Волочковой Юрий Волочков в 1983 году стал чемпионом СССР в мужском парном разряде по настольному теннису. Он работал тренером по легкой атлетике в спортивной школе. В 2009 году перенес инсульт, после чего его парализовало.

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