 

Стала известна официальная причина пожара в доме престарелых в Харькове

24.02.2021, 15:00, Новости дня
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Пожар в доме престарелых в Харькове произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности. Об этом на заседании Кабинета Министров Украины сообщил министр развития общин и территории Алексей Чернышов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Вероятной причиной пожара является действие источника зажигания электрического происхождения. Очаг возгорания возник на втором этаже здания. В частности, во время осмотра места происшествия обнаружено поврежденные электрические кабеля и то, что во время возгорания был включен электрообогреватель, что, вероятно, привело к нагрузке электросети”, – отметил министр.

Он также сообщил, что в здании не была обустроена система противопожарной защиты, ответственность за это возлагается на владельцев здания. Досудебное расследование дела продолжается.

“Основными причинами возникновения чрезвычайной ситуации стали грубое и сознательное нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, а также подключение к зданию электро- и газоснабжения без получения специальных разрешений”, – отметил министр.

Также, по его словам, предпосылками, которые способствовали возникновению пожара, стали:

отсутствие лицензирования в сфере предоставления соцуслуг;
отсутствие контроля в сфере предоставления соцуслуг;
отсутствие на законодательном уровне порядка прекращения деятельности учреждений, не отвечающих критериям;
сложный порядок получения соцуслуг, большое количество документов, процедурных действий, и тому подобное.

В Харькове 21 января в двухэтажном доме престарелых произошел пожар. По информации Министерства внутренних дел, в доме находилось 33 человека. Сразу после пожара сообщали о 15 погибших, а вскоре стало известно об еще одном погибшем – он умер в больнице из-за пережитого стресса.

По данным полиции, пансионат работал без соответствующих документов, его устроили в частном доме. У владельца здания есть еще одно такое заведение – там обнаружили 24 пожилых человека.

По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ст. 270 (нарушение требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Государственное бюро расследований открыло производство о возможной служебной халатности со стороны сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Следователи проверяют три версии причин пожара: поджог, неосторожное обращение с огнем в быту и электроприборами, замыкание электросети.

Под стражу отправили арендатора здания Вячеслава Кравченко и его жену Ольгу, которая была директором пансионата, а также владельца здания Славика Акопяна. Четвертый арестованный – 34-летний администратор заведения Игорь Мирончук. Он будет находиться под стражей два месяца, до 21 марта.

По данным ГСЧС, в Харьковской области проверяют 118 частных объектов для содержания пожилых людей, официально в регионе зарегистрированы только три. Выяснилось, что сгоревший пансионат не только незаконно работал, но и незаконно был подключен к коммунальным сетям.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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