 

Лукашенко на встрече с Путиным выглядел как российский губернатор – эксперт Болкунец

24.02.2021, 14:58, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Переговоры в Сочи длились около шести часов. Путин и Лукашенко обсудили актуальные вопросы сотрудничества двух стран и успели покататься на лыжах.

Заявлений для прессы по итогам переговоров главы государств не делали. Это демонстрирует кулуарный формат разговора, считает Болкунец.

По его мнению, переговоры продемонстрировали, что Россия продолжает настаивать на транзите власти в соседней республике. Лукашенко же пытался увести разговор в сторону, рассуждая о совместной борьбе с Западом и поддержке со стороны Москвы, добавил политолог.

Болкунец особо отметил поведение белорусского лидера на переговорах с президентом России. “Лукашенко на этой встрече выглядел как российский губернатор, который сидел с блокнотиком и записывал за Путиным его высказывания”, – подчеркнул аналитик.

Президент Белоруссии стал первым зарубежным лидером, с кем российский президент в 2021 году встретился очно. Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку экономики республики.

Президент России отметил, что Белоруссия первой получила партию вакцины от коронавируса “Спутник V”. Лукашенко назвал препарат самым эффективным в мире.

Это вторая встреча Путина и Лукашенко после начала политического кризиса в Белоруссии. В прошлый раз они провели переговоры в Сочи 14 сентября. Перед этим стало известно, что Москва выделит Минску новый кредит – 1,5 миллиарда долларов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / Ученые раскрыли неожиданный эффект утреннего кофе

02.07 / Svenska Dagbladet: они требуют, чтобы белые подчинились

14.10 / Настю Ивлееву в новом образе сравнили с Мадонной

31.01 / Мнение: Москва осажденная

08.01 / Нас обманули? Нет! – Личное мнение

13.08 / Мнение: ВЦИОМ о происходящем в Белоруссии

26.06 / Предсказавший эпидемию COVID-19 вирусолог предупредил о скорой второй волне коронавируса в России

20.11 / За всех заплатит 1 процент

02.11 / Названы популярные диеты, которых придерживаются звезды

02.01 / Мнение: Лузер Лукашин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска