 

В московских ТЦ открыты новые пункты вакцинации от коронавируса

24.02.2021, 14:58, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Мобильные прививочные пункты в торговых центрах Москвы начали появляться в середине января. Записываться не нужно: достаточно прийти с паспортом или полисом ОМС.

Москвичи оценили удобство такого формата. Ежедневно число желающих привиться от коронавируса в торговых центрах увеличивается.

Из-за высокого спроса продлена работа мобильных пунктов вакцинации в ТЦ Columbus и “Калейдоскоп”. Привиться первым компонентом “Спутник V” в этих торговых центрах можно до 27 февраля.

Помимо продления работы уже существующих мобильных пунктов, власти столицы приняли решение открыть дополнительные прививочные кабинеты. Теперь они появились в торговых центрах “Ривьера” и “Гагаринский”.

Желающие смогут пройти вакцинацию с 10 до 21 часа. После прививки первым компонентом работающий в мобильном пункте врач назначит дату второй. График работы пунктов опубликован на портале Mos.ru.

“Для того, чтобы охватить вакцинацией как можно больше человек, мы регулярно меняем местоположение и увеличиваем количество выездных бригад”, – отметила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Всего в столице действуют 100 прививочных пунктов. Помимо городских медицинских учреждений и торговых центров, привиться от ковида можно и в частных клиниках.

Вакцинация – важнейший способ добиться перелома в борьбе с пандемией. Прививку от ковида в Москве сделали уже более 600 тысяч человек. В том числе благодаря этому показатели заболеваемости коронавирусом в столице снизились до сентябрьских показателей.

Большой вклад в борьбу с эпидемией внесли и точечные ограничительные меры, принятые властями города. Они позволили снизить опасность распространения инфекции, но при этом дали возможность экономике функционировать.

Сказалось и техническое переоснащение московских поликлиник. Закуплены новые томографы, хирургические роботы и другое оборудование, медицинские учреждения реконструированы по современным стандартам.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.08 / «Часы абсолютного счастья»: Молодая жена Петросяна Брухунова посетила ферму в Сочи

17.09 / Учёные назвали чай, продлевающий жизнь

24.01 / Полина Гагарина показала, как принимала с дочерью «снежные ванны»

13.07 / В Москве перестают действовать практически все ограничения

03.07 / Мнение: Выдают наглую ересь за правду

30.06 / Секрет счастья

28.08 / Наталья Андрейченко о сглазе: “Уехала домой и начала медленно умирать”

08.08 / Мнение: Два соглашения

02.07 / Мнение: Есть поправки! Почему проиграли инфантильные нытики-строители прекрасной России “бу-бу-бу”?

05.08 / Наступит ли конец света в этом году?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска