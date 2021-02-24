В московских ТЦ открыты новые пункты вакцинации от коронавируса

24.02.2021, 14:58, Разное

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Мобильные прививочные пункты в торговых центрах Москвы начали появляться в середине января. Записываться не нужно: достаточно прийти с паспортом или полисом ОМС.

Москвичи оценили удобство такого формата. Ежедневно число желающих привиться от коронавируса в торговых центрах увеличивается.

Из-за высокого спроса продлена работа мобильных пунктов вакцинации в ТЦ Columbus и “Калейдоскоп”. Привиться первым компонентом “Спутник V” в этих торговых центрах можно до 27 февраля.

Помимо продления работы уже существующих мобильных пунктов, власти столицы приняли решение открыть дополнительные прививочные кабинеты. Теперь они появились в торговых центрах “Ривьера” и “Гагаринский”.

Желающие смогут пройти вакцинацию с 10 до 21 часа. После прививки первым компонентом работающий в мобильном пункте врач назначит дату второй. График работы пунктов опубликован на портале Mos.ru.

“Для того, чтобы охватить вакцинацией как можно больше человек, мы регулярно меняем местоположение и увеличиваем количество выездных бригад”, – отметила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Всего в столице действуют 100 прививочных пунктов. Помимо городских медицинских учреждений и торговых центров, привиться от ковида можно и в частных клиниках.

Вакцинация – важнейший способ добиться перелома в борьбе с пандемией. Прививку от ковида в Москве сделали уже более 600 тысяч человек. В том числе благодаря этому показатели заболеваемости коронавирусом в столице снизились до сентябрьских показателей.

Большой вклад в борьбу с эпидемией внесли и точечные ограничительные меры, принятые властями города. Они позволили снизить опасность распространения инфекции, но при этом дали возможность экономике функционировать.

Сказалось и техническое переоснащение московских поликлиник. Закуплены новые томографы, хирургические роботы и другое оборудование, медицинские учреждения реконструированы по современным стандартам.