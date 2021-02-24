Ученые назвали возраст, в котором люди чаще всего изменяют

24.02.2021, 14:56, Разное

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Ученые из США определили примерный возраст, когда люди чаще всего начинают изменять своим вторым половинкам. По их мнению, чаще всего это происходит в 39 лет.

По словам американских специалистов, людям свойственно экстремально себя вести перед тем, как отметить очередную круглую дату. То же самое касается тех, кто находится в возрасте 39 и 49 лет. Перед наступлением дня рождения человек думает о старении и смысле жизни. Именно поэтому они позволяют себе нестандартно вести себя, некоторые готовы идти на обман и заводят отношения на стороне.

Теория специалистов подтверждена шестью экспериментами, проводимыми исследователи из Калифорнийского и Нью-Йоркского университетов. В ходе проведения научной работы они использовали информацию, взятую с сайтов знакомств. Также авторы исследования проводили опросы людей в вышеназванных возрастных группах.

Источник: www.freundin.de