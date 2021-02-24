Компания Samsung работает над новыми умными часами

24.02.2021, 14:56, Разное

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Появились слухи, что специалисты южнокорейской компании Samsung работают над новыми умными часами. К выпуску готовятся сразу две модели.

Эксперты предполагают, что умные часы между собой станет отличаться только размерами экрана и корпуса. Неподтвержденная информация говорит о том, что как минимум на одной модели будет установлена операционная система Wear OS, а не привычная ОС Tizen. Не исключается, что компания Samsung решила использовать новый подход в создании данного гаджета.

Также известно, что производитель скоро презентует оригинальные очки дополненной реальности. Официальные представители компании пока никак не прокомментировали все эти сведения.

Источник: megaobzor.com