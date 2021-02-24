Рэпер Дава попал на операционный стол после расставания с Бузовой

24.02.2021, 14:56, Разное

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Популярный российский рэпер и блоге Дава после расставания с ведущей Ольгой Бузовой перенес операцию. Об этом он пояснил подписчикам своего микроблога.

Давид Манукян не стал рассказывать, с чем связана операция. Артист только заявил, что все прошло хорошо. По словам Давы, у него временно отсутствует голос, всю ночь его тошнило.

Месяц назад Ольга Бузова объявила о расставании с Давидом Манукяном. Она завила, что избранник в какой-то момент начал «творить страшные вещи». Еще в начале января пара наслаждалась отдыхом на Мальдивских островах, где даже сыграла свадьбу по местным традициям.

После расставания с Бузовой Дава с головой ушел в работу. Он участвовал в проекте «Танцы со звездами», где занял второе место, уступив первую позицию Сергею Лазареву. Примечательно, что и Бузова, и Манукян тяжело переживают разрыв, но стараются ничего не комментировать по этому поводу.

Источник: 78.ru