 

Рэпер Дава попал на операционный стол после расставания с Бузовой

24.02.2021, 14:56, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Популярный российский рэпер и блоге Дава после расставания с ведущей Ольгой Бузовой перенес операцию. Об этом он пояснил подписчикам своего микроблога.
Давид Манукян не стал рассказывать, с чем связана операция. Артист только заявил, что все прошло хорошо. По словам Давы, у него временно отсутствует голос, всю ночь его тошнило.

Месяц назад Ольга Бузова объявила о расставании с Давидом Манукяном. Она завила, что избранник в какой-то момент начал «творить страшные вещи». Еще в начале января пара наслаждалась отдыхом на Мальдивских островах, где даже сыграла свадьбу по местным традициям.

После расставания с Бузовой Дава с головой ушел в работу. Он участвовал в проекте «Танцы со звездами», где занял второе место, уступив первую позицию Сергею Лазареву. Примечательно, что и Бузова, и Манукян тяжело переживают разрыв, но стараются ничего не комментировать по этому поводу.

Источник: 78.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.08 / Появилось опровержение данных об увольнении Розы Хайруллиной из театра Олега Табакова

20.07 / Мнение: И глумится горбатый главарь

31.12 / Мнение: Провожая год 2020…

24.12 / “Танцующий миллионер” Джанлука Вакки впервые показал новорожденную дочь

03.01 / В краснодарском колхозе вывели коров, дающих пальмовое масло

07.08 / Мнение: Почему мы до сих пор не на Марсе, трансгендеры против смены пола и детство Илона Маска

11.12 / Мнение: США и дальше готовы финансировать войну на Донбассе

09.02 / Простая физиология большой груди – Личное мнение

04.01 / Мнение: Работай умно

07.08 / Татьяна Артемьева: «Алла Пугачева приворожила моего экс-супруга Владимира Кузьмина»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска