Рэпер Дава попал на операционный стол после расставания с Бузовой
24.02.2021, 14:56,
Разное
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Популярный российский рэпер и блоге Дава после расставания с ведущей Ольгой Бузовой перенес операцию. Об этом он пояснил подписчикам своего микроблога.
Давид Манукян не стал рассказывать, с чем связана операция. Артист только заявил, что все прошло хорошо. По словам Давы, у него временно отсутствует голос, всю ночь его тошнило.
Месяц назад Ольга Бузова объявила о расставании с Давидом Манукяном. Она завила, что избранник в какой-то момент начал «творить страшные вещи». Еще в начале января пара наслаждалась отдыхом на Мальдивских островах, где даже сыграла свадьбу по местным традициям.
После расставания с Бузовой Дава с головой ушел в работу. Он участвовал в проекте «Танцы со звездами», где занял второе место, уступив первую позицию Сергею Лазареву. Примечательно, что и Бузова, и Манукян тяжело переживают разрыв, но стараются ничего не комментировать по этому поводу.
Источник: 78.ru
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