 

В Госдуме оценили предложение лишать гражданства за призывы к санкциям

24.02.2021, 14:54, Новости дня
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Нельзя лишать российского гражданства, человек может отказаться от него только самостоятельно, сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Об этом он рассказал, комментируя инициативу режиссера Никиты Михалкова лишать российского гражданства за призывы к санкциям против России.

«Как к этому можно относиться, если в конституции написано, что нельзя отнимать гражданство? Оно не отчуждаемо по рождению. Человек только сам может отказаться», – цитирует ТАСС Крашенинникова.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал не новым предложение Михалкова лишать российского гражданства за призывы к санкциям против России. Он также не исключил, что тема о введении ответственности для россиян за призывы к санкциям против РФ может обсуждаться, поскольку вопрос актуален.

В начале февраля Песков заявил, что инициатива ввести уголовную ответственность за призывы к санкциям в отношении РФ востребована и будет пользоваться поддержкой.



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