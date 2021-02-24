«Совы» в два раза чаще «жаворонков» сталкиваются со сложностями на дневной работе

24.02.2021, 14:40, Разное

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Что такое хронотип

Хронотип определяет, в какое время суток люди предпочитают спать, а в какое – бодрствовать и проявлять активность. Утренние типы («жаворонки») лучше работают, если встают ранним утром, поздние («совы») более активны вечером. Существует и промежуточный хронотип, при котором у людей нет четких предпочтений.

Хронотипы во многом зависят от генетических особенностей человека. В то же время на их развитие оказывают влияние и внешние факторы: дневной свет, расписание работы, влияние семьи и общества. Однако эти факторы не стирают особенностей хронотипов полностью.

Хронотип, здоровье и работа

«Совам» может быть сложно синхронизировать свои внутренние часы с так называемыми социальными часами, общепринятым временем активности (работы, учебы и так далее). Они могут недосыпать в рабочие дни и пытаться отсыпаться на выходных. Этот феномен называют социальным джетлагом. Джетлаг (англ., jetlag) – расстройство суточных биоритмов, которое обычно развивается при смене часовых поясов.

У «сов» повышен риск ряда проблем со здоровьем, им нередко сложно справляться с работой и учебой, поскольку им приходится выполнять задания в то время, когда их циркадные ритмы настроены на сон. Ранее было показано, что поздний хронотип связан с ухудшением умственной и физической работоспособности в утреннее время. Известно, что «совы» лучше себя чувствуют при работе в ночную смену. Люди с поздним хронотипом чаще ведут нездоровый образ жизни (выпивают, курят, мало двигаются).

Плохая работа и риск инвалидности

В новом исследовании ученые хотели узнать, как «совы» справляются с работой в стандартные утренние и дневные часы в реальной жизни. Они проанализировали данные почти 5900 жителей Финляндии. В возрасте 46 лет участники прошли большой опрос, который касался их самочувствия на работе, общего здоровья и паттернов сна. Люди оценили свою работоспособность по шкале от 0 до 10. Далее за ними наблюдали в течение четырех лет.

«Совами» были 10% мужчин и 12% женщин, участвовавших в исследовании. 72% из них ходили на работу днем. По сравнению с теми, у кого ранний хронотип, люди с поздним хронотипом чаще жаловались на нарушение сна и недосыпание, не состояли в браке и пропускали работу.

Четверть «сов» считала свою работоспособность в эти часы плохой или низкой. Этот показатель среди них был в два раза выше, чем у «жаворонков» и людей с промежуточным хронотипом. Однако то, что люди оценивают собственную производительность как плохую, не значит, что в действительности они плохо работают, если применить стандартные критерии качества работы, отметила Сюзанна Худ (Suzanne Hood) из Университета Бишопс в Канаде в комментарии CNN.

За четыре года наблюдения вероятность начала получения пенсии в связи с инвалидностью у мужчин с поздним хронотипом был в полтора раза выше, чем у мужчин с ранним хронотипом. У женщин-«сов» аналогичный риск был выше в два раза, чем у женщин-«жаворонков». Ученые отмечают, что такая пенсия дается не только в связи с тяжелыми болезнями, но и в связи с несоответствием требованиям работы.

Авторы работы полагают, что хронотип людей нужно учитывать при формировании рабочих графиков. Дополнительно они отметили, что «совам» следует придавать больше значения достаточному сну, здоровой диете и стараться находить работу, которая хорошо подходит их хронотипу.