ЕСПЧ восстановил в служении схиигумена Сергия

24.02.2021, 14:31, Разное

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Европейский суд по правам человека признал незаконным лишение сана схиигумена Сергия (Романова) по решению Синода РПЦ и восстановил священнослужителя во всех правах.

Также ЕСПЧ передал в его управление 8 московских храмов, где ранее настоятелем был протоиерей Димитрий (Смирнов).

По мнению суда, решение Синода РПЦ о лишении сана не было основано на Женевской конвенции и противоречило международному праву. Согласно европейским нормам, лишить человека сана может лишь папа римский и константинопольский патриарх. Ни один из них в суде не подтвердил, что участвовал в заседании о лишении Романова сана, в связи с чем суд отменил это решение как юридически ничтожное. РПЦ должна выплатить схиигумену Сергию компенсацию в 95 тыс. евро и предоставить доступ к его храмам в течение месяца.

Отдельным определением суд предупредил РПЦ о недопустимости препятствования участию Сергия в следующих выборах патриарха.

– Я благодарен Господу за то, что ЕСПЧ принял верное решение. Несмотря на то, из семнадцати судей там одиннадцать содомитов, Святой Дух всё же указал этому собранию недостойных грешников, какое решение нужно принять. В ближайшее время мы с прихожанами откроем штабы по всей Руси и будем агитировать за мою кандидатуру на выборах патриарха РПЦ, – сказал схиигумен Сергий.

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