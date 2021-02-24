Компания Xiaomi представила новый пауэрбанк на 10 000 мАч

24.02.2021, 14:14, Новости дня

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Характерной особенностью нового пауэрбанка от Xiaomi является наличие такого порта, как Lightning, отмечает разработчик. Кроме того, есть и второй – USB Type-C. Также компания сообщает, что емкость переносного устройства составляет 10 тыс. мАч.

Таким образом, данный производитель расширил линейку выпускаемых им пауэрбанков. Новая модель IDMIX P10 Pro может быть использована для зарядки новых iPhone.

Для пользователей будет удобен небольшой дисплей, на котором отображается реальный остаток заряда в пауэрбанке. Выходная мощность зарядки в данном устройстве составляет 20 Вт. Это позволяет наполовину пополнить батарею iPhone 12 примерно за полчаса. Если есть необходимость, на зарядку можно поставить сразу два мобильных устройства.