 

Фесенко: Критически отношусь к нашей судебной системе. Но агрессивные протесты, как вчера на Банковой, – еще хуже

24.02.2021, 14:10, Новости дня
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О событиях, которые произошли на Банковой.

Давайте сейчас вспомним события, которые происходили чуть больше месяца назад возле Капитолия. Как мы все дружно осуждали людей, которые учинили погром в Капитолии, как мы призывали уважать демократические ценности и правопорядок.

Посмотрел видео происходящего на Банковой. Действия так называемых активистов недопустимы, это провоцирование драк, столкновений, попытки осуществить насильственные действия. Ребята из Нацгвардии выполняли свою работу. У них есть легитимное право на применение силы, которое принадлежит государству. Но они этим правом не злоупотребляли. Силой злоупотребляла другая сторона. И это демонстрация агрессии, которая, если не оказывать ей сопротивление, будет разрушать и нашу демократию, и наше государство.

Протестующим не нравится приговор Стерненко. Понимаю. Но протестуйте цивилизованным образом. А такие “протесты”, как на Банковой, дискредитируют самих протестующих, демонстрируя их склонность к авторитарной агрессии. Я очень критически отношусь к нашей судебной системе. И неоднократно высказывал критические замечания относительно их работы. Но власть мятежной улицы и фанов-беспредельщиков, склонных к агрессии и насилию, еще хуже, чем сомнительные приговоры плохих судов.

Так давайте призывать уважать правопорядок не только трампистив в США, но и некоторых наших “активистов”.

Источник: Владимир Фесенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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