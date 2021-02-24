Тихановская: Меня зарегистрировали кандидатом в президенты, чтобы посмеяться надо мной

24.02.2021, 14:10, Новости дня

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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону рассказала, что ее выдвижение в президенты страны было осознанным решением, чтобы поддержать своего мужа, Сергея Тихановского, которому продлили арест до конца февраля этого года.

Оппозиционерка призналась, что никто не подсказывал и не советовал ей, как нужно выдвигать свою кандидатуру на пост президента Беларуси.

– Так получилось, что Сергей изъявил желание участвовать, но его посадили. Я отнесла его документы. У меня была доверенность на руках с правом подписи. Но документы не приняли. И я помню, что Лидия Ермошина шутки неуместные отпускала: “Уважаемая комиссия, а если бы к вам пришел человек и захотел по доверенности замуж выйти?” Что-то такое. Мне это, конечно, было неприятно. Ему отказали. Помню, это был четверг. Пятница – последний день подачи документов. Я пришла домой и понимаю, что я должна его как-то поддержать. Я знаю, что меня все равно не зарегистрируют, но я должна это сделать для него, – рассказала она подробности своего выдвижения.

Помощь в оформлении документов Тихановская попросила у своего помощника.

– Мне помогли список укоротить, подготовить все, что надо. Не было сомнений, делать это или не делать. Сердце подсказало”, – добавила она.

То, что действующий на тот момент президент Беларуси Александр Лукашенко допустил выдвижение кандидатуры Тихановской она пояснила желанием властей посмеяться над ней.

– Я думала, что это был способ [зарегистрировать кандидатом в президенты, чтобы] посмеяться надо мной. Возможно, над Сергеем. Мол, жена пошла, давай посмотрим, что из этого выйдет […] Домохозяйка. Они все думали, что никто за женщиной не пойдет, – пояснила политик.

Напомним, президентские выборы в Баларуси состоялись 9 августа. По официальным данным, победу на них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской. После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала).

По данным правозащитного центра “Весна”, с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми. По состоянию на февраль в стране насчитывается 251 политический заключенный, сообщили в “Весне”.

Сразу после выборов силовики угрозами заставили Тихановскую покинуть Беларусь, сейчас она с двумя детьми живет в столице Литвы Вильнюсе. По словам оппозиционерки, ей предложили выбрать “между детьми и тюрьмой” и она выбрала детей.

Западные лидеры высказали поддержку Тихановской и не признали победу Лукашенко на выборах, против него и его окружения ЕС ввел санкции.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.