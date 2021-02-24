В Украине сделали первую прививку от COVID-19

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24.02.2021, 14:10, Новости дня
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24 февраля в Черкасской области сделали первую в Украине прививку от COVID-19. Ее получил врач-реаниматолог из Черкасс Евгений Горенко, сообщил глава облгосадминистрации области Александр Скичко в Facebook.

Горенко работает в ковидном отделении Черкасской областной больницы.

https://www.facebook.com/AleksandrSkichko/posts/10224535998964160

Черкасская область стала первым регионом в Украине, получившим вакцину от коронавируса. В области, по данным облгосадминистрации, зафиксировали более 48 тыс. случаев COVID-19.

В Украине 22 февраля зарегистрировали вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. 500 тыс. доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) привезли в аэропорт Борисполь из Индии.

В ЮНИСЕФ 18 февраля заявили, что вакцину от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech поставят в Украину в конце февраля – начале марта.

Согласно календарному плану на 2021 год, первые бесплатные прививки украинцы должны получить в феврале. Первыми их получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины от Pfizer и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины от AstraZeneca. Также Украина, как ожидается, должна получить 15 млн доз вакцины от компании Novavax, поставки начнутся в июле. Кроме этого, ожидается, что до конца февраля поставят первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech. Существует также вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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