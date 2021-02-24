Перепуганный Леонов нагишом бежал от тигра на съемках фильма “Полосатый рейс”

24.02.2021, 14:08, Разное

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В 1959 году в СССР прилетел король Непала. Для августейшего

гостя власти Союза устроили обширную культурную программу. Монарх в компании генсека

Хрущева побывал в московском цирке на Цветном бульваре. Перед главами государств

выступала дрессировщица Маргарита Назарова.

Бесстрашие укротительницы тигров впечатлило короля и генерального

секретаря. Хрущев лично выразил Назаровой свое восхищение. Никита Сергеевич отметил,

что о таких храбрых советских гражданках следует снимать кино. Спустя год киностудия

“Ленфильм” начала поиск подходящего сценария для фильма о дрессировщице.

Литературную основу для ленты “Полосатый рейс” создал писатель

Виктор Конецкий. Сценарист описал реальную историю, которой он лично стал

свидетелем. Конецкий был капитаном дальнего плавания. Однажды на судне Виктора

Викторовича перевозили трех белых медведей. Один из хищников выбрался

из клетки и принялся бегать по палубе. Обратно зверя загнали водой из шлангов для тушения пожаров. Главам “Ленфильма” история Конецкого пришлась по душе.

Мишек заменили большими кошками, добавили любовную линию и начали подготовку к

съемкам. Режиссером картины стал Владимир Фетин.

Актеры “Полосатого рейса” несколько месяцев готовились к

появлению в кадре. Артисты привыкали находиться рядом с хищниками. Специально

для этого в Ленинграде арендовали судно “Матрос Железняк”. Там знаменитости и

звери репетировали.

Для фильма Фетина создали свод правил по

общению с опасными животными. Все члены творческой группы фильма “Полосатый

рейс” были вынуждены подписать этот документ.

Многомесячные репетиции не смогли избавить актеров от страха

перед тиграми. Исполнитель одной из главных ролей Евгений Леонов панически

боялся зверей. Перед съемками сцены в ванной актер поставил режиссеру условие:

его должны оградить от хищника толстым стеклом. Владимир Фетин пошел на

хитрость: пока Евгений Леонов намыливался с закрытыми глазами, экран,

отделяющий артиста от тигра, убрали. Когда Евгений Павлович увидел рядом морду

зверя, он голым выбежал из кадра. Этот момент вошел в финальный монтаж фильма “Полосатый

рейс”.

Артисты из хищников вышли никудышные. Часто животные вели

себя не так, как требовалось киношникам. Например, эпизод, где тигры плывут от

корабля к берегу, снять удалось только с нескольких попыток. Клетку с большими

кошками опустили в воду и открыли. Животные не поплыли к суше, а полезли на

крышу клетки, где стояли операторы. Когда звери все же достигли берега, одна из

тигриц отправилась на пляж, где отдыхали люди. Мохнатая актриса до смерти

перепугала загорающих. Ситуацию спасла девушка из бригады осветителей. Она

ударила хищницу перчаткой по носу. Животное испугалось и помчалось обратно.

В фильме “Полосатый рейс” снимался шимпанзе по кличке Пират.

Его нашли в зоопарке Киева. На площадку примата пришлось везти с возлюбленной

Чилитой. Обезьянки не могли находиться порознь. Чилита присутствовала за кадром

на всех съемках Пирата. Последний каждые 20 минут подбегал к избраннице, чтобы проверить,

все ли у нее в порядке.

Интересные факты о фильме “Полосатый рейс”