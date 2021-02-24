Учёные признали кофе полезным для сердца

24.02.2021, 14:06, Разное

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Американские учёные выяснили, что ежедневное употребление одной-двух чашек чёрного кофе без сахара полезно для сердца. Однако если в ароматном напитке нет кофеина, то это безрезультатно.

Кофе долгое время считался вредным для сердца, поэтому врачи не рекомендовали его пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Комплексные исследования последних лет доказали, что при умеренном употреблении ароматного напитка не увеличивается риск данных заболеваний и частоты госпитализаций, а в ряде случаев даже снижается.

Итак, по результатам нескольких исследований выявлено, что те, кто употребляет в день около двух чашек натурального кофе, на 30% реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кофеин в умеренных количествах необходим организму, так как регулирует уровень глюкозы в крови, способствует нормальной работе сердца и мозга, а ещё поддерживает нервную систему.

Однако если человек злоупотребляет бодрящим напитком, то это чревато серьёзными последствиями. Могут возникнуть проблемы не только с органами дыхания, ЖКТ, но и появятся заболевания сердца и сосудов.

Источник: info.sibnet.ru