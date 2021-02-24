 

Саша Савельева показала видео прогулки с Кириллом Сафоновым в лесу

24.02.2021, 14:06, Разное
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В праздничный вечер, 23 Февраля, Саша Савельева решила пройтись со своим супругом вечером по заснеженному лесу. Экс-солистка «Фабрики» показала видео романтической прогулки с Кириллом Сафоновым и заявила, что «вместе теплее».
Для того, чтобы не замерзнуть в лесу, артисты хорошо утеплились. Звезда «Татьяниного дня» позировал в черной куртке и темной шапке, его супруга была в дубленке аналогичного цвета и сером теплом головном уборе, а лицо спрятала под теплым снудом. На видео в Instagram Кирилл Сафонов крепко обнял Сашу Савельеву, защищая ее от сильного мороза. В какой-то момент актер решил повеселить возлюбленную и неожиданно выскочил вперед, громко закричав.

Первым публикацию певицы прокомментировал супруг, добавив, что вместе не только теплее, а «вкуснее и веселее». Поклонники засыпали пару комплиментами и похвалили их за то, что спустя десять лет брака они сохраняют романтику и интерес друг к другу. Кириллу Сафонову и Саше Савельевой пожелали беречь друг друга и те чувства, которые зародились много лет назад.



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