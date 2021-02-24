 

Анна Хилькевич призналась, что хочет усыновить ребенка

24.02.2021, 14:06, Разное
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Популярная российская актриса Анна Хилькевич откровенно призналась, что в будущем мечтает усыновить ребенка. Такое заявление она сделала, отвечая на вопросы подписчиков в соцсети Instagram.
Семья Анны Хилькевич является одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. Она состоит в браке с предпринимателем Артуром Волковым, которому подарила двух дочерей. Вчера, отвечая на вопросы фолловеров, звезда сериала «Универ» заявила, что усыновление ребенка является ее мечтой. Исполнительница роли Маши Беловой верит, что она когда-нибудь обязательно осуществится.

Изображение взято с: Instagram @annakhilkevich
Отметим, что Хилькевич сейчас состоит во втором по счету браке. В первый раз она вышла замуж в мае 2011 года. Однако в следующем году пара подала на развод из-за остывших друг к другу чувств. Через четыре года актриса отправилась в ЗАГС снова, тогда она уже была беременна своей первой дочерью Арианной.



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