Стало известно о планах РФ сменить посла в Минске

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24.02.2021, 14:04, Новости дня
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Москва в третий раз за последние три года меняет посла в Минске: вместо Дмитрия Мезенцева пост займет Евгений Лукьянов, который переедет в Белоруссию из Латвии, где последние четыре года также занимал должность посла.

Три информированных источника рассказали «Коммерсанту», что новым главой российской дипмиссии станет 69-летний Евгений Лукьянов. По словам источников, кандидатура согласована, а подписание президентского указа о его назначении ожидается в ближайшее время. Лукьянов переедет в Белоруссию из Латвии, где с 2016 года работал послом. До Риги он служил заместителем секретаря Совбеза РФ и занимался международными вопросами.

Евгений Лукьянов – выпускник Ленинградского государственного университета, который окончил в 1974 году с дипломом по специальности «английский язык и литература». После вуза работал инженером-переводчиком на оборонном предприятии НИИ «Импульс», был заместителем секретаря правления Ленинградской организации Союза журналистов СССР.

С 1984 по 1990 год, как указано в официальной биографии на сайте посольства РФ в Латвии, он был на дипломатической работе в МИД СССР, а в 1987-1990 годах – заместителем представителя МИДа в Ленинграде. В 1990-1991 годах работал замдиректора музея –«Государственный Эрмитаж», потом проректором петербургского Международного института развития и обучения банковской и биржевой деятельности. С 1993 по 2006 год занимал руководящие должности в Дрезднер-банке и ВТБ. В Дрезднер-банке, как рассказывал сам Лукьянов, он руководил направлением по предотвращению отмывания денег.

Из банковской сферы Евгений Лукьянов перешел на госслужбу. С 2006 года руководил департаментом социально-экономического и финансового мониторинга аппарата полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе, в 2007 году стал заместителем полпреда, а затем ушел работать в Совбез.

Отметим, что Москва уже в третий раз за последние три года меняет посла в Минске. Так, Дмитрия Мезенцева срочно направили в Минск 30 апреля 2019 года прямиком из Совета федерации, где он был сенатором. Посла экстренно сменили на фоне скандалов, спровоцированных заявлениями и действиями Михаила Бабича, являвшегося одновременно главой российской дипмиссии в Минске и спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией. Сейчас Мезенцев, по сообщению РБК, станет госсекретарем Союзного государства РФ и Белоруссии вместо Григория Рапоты.



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