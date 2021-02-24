 

Российских легкоатлетов лишили участия в ЧЕ-2021 в помещении из-за отсутствия статуса

24.02.2021, 14:04, Новости дня
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Российские легкоатлеты не получили нейтральный статус и не выступят на чемпионате Европы в помещении 2021 года, сообщила пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Турнир пройдет 5-7 марта в польском городе Торунь.

«ВФЛА сделала все возможное, чтобы наши чистые атлеты могли принять участие в чемпионате Европы в помещении. Однако возможность возвращения нейтрального статуса российским спортсменам с большой долей вероятности будет рассмотрена на совете Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) 17-18 марта, но не ранее», – передает РИА «Новости» заявление ВФЛА.

«Таким образом, россияне не смогут принять участие в чемпионате Европы в помещении. Мы понимаем всю горечь и разочарование наших атлетов, тренеров и любителей легкой атлетики и просим наших спортсменов вновь набраться терпения и готовиться планомерно к летнему сезону. Мы продолжим настойчиво добиваться возможности для выступления россиян в международных соревнованиях», – сказано в сообщении.

Напомним, в декабре CAS запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Также представителям российской власти на два года запретили посещать Олимпиады.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие крупные спортивные соревнования может потерять Россия.



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