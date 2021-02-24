«Худший сценарий позади»: ВОЗ отметила недельное снижение смертности от COVID-19 на 20%

24.02.2021, 13:50, Разное

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Эксперты ВОЗ также отмечают снижение скорости распространения коронавируса. С 15 по 21 февраля во всем мире выявлено 2,4 миллиона новых случаев, что на 11% меньше, чем неделей ранее.

Смертность от COVID-19 снизилась во всех регионах, кроме стран западной части Тихого океана — Австралия, Япония, Малайзия, Филиппины. В этих государствах число летальных исходов выросло на 6%. Больше всего жертв COVID-19 выявлено на Филиппинах (561), в Японии (505) и Малайзии (93).

Мировым лидером по выявленному числу новых заболевших по-прежнему остается США — 480 467 заболевших. «Антирекорды» также зафиксированы в Бразилии (316 221), во Франции (131 179), в РФ (92 843) и Индии (86 711).

Ранее глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге (Hans Kluge) заявил о том, что пандемия COVID-19 завершится не ранее, чем в начале 2022 года. При этом вирус наверняка еще будет циркулировать в человеческой популяции, но такие строгие ограничения, как были в 2020 году, уже не понадобятся.

«Худший сценарий позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда он только начал распространяться», — сообщил представитель ВОЗ датскому телеканалу DR.

На сегодняшний день во всем мире зарегистрировано более 112,1 миллионов случаев COVID-19, число погибших превысило 2,4 миллиона человек.