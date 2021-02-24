 

Принц Гарри и Меган Маркл впервые вышли на связь после объявления о беременности и отказа от королевских привилегий

24.02.2021, 13:32, Разное
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С того момента как принц Гарри и Меган Маркл официально лишились королевских привилегий и званий, прошло меньше недели. Супруги решили не уходить в тень и не ждать, пока шумиха вокруг них утихнет, выпустив первый тизер своего нового подкаста Archewell Audio, названного в честь их сына Арчи Харрисона. Подкаст будет выходить эксклюзивно на стриминговом сервисе Spotify. В прошлом году супруги подписали многолетний контракт с этим сервисом и уже успели записать подкаст с Джеймсом Корденом, сэром Элтоном Джоном и другими селебрити. В одном из выпусков даже принял участие их полуторагодовалый сын. 

В 20-секундном ролике Меган и Гарри объясняют, зачем создали подкаст, и намекнули, о чем в нем будет идти речь.

Мы создали Archewell Audio для того, чтобы все люди могли высказаться и были уверены, что их голоса будут услышаны. Также мы хотим узнать истории разных людей,

– сказала Меган. Беременная во второй раз герцогиня выбрала для съемок голубое мини-платье Oscar de la Renta с принтом в виде лимонов за 2600 фунтов стерлингов.

Самое важное в нашем подкасте — это попытка создать сообщество, где вы можете поделиться своими мыслями и побудить других поделиться своими слабостями в абсолютно безопасной атмосфере,

– добавил принц Гарри. Поклонники пары отметили, что видео было снято в их доме в Санта-Барбаре, в котором они живут уже почти год. 

На фоне выхода этого ролика в сети прогремела другая новость: интервью, которое пара дала Опре Уинфри, возможно, придется перемонтировать, или доснять для него некоторые фрагменты. По словам анонимных источников в съемочной группе шоу, герцог и герцогиня пришли к Опре до того, как лишились королевских полномочий, и отвечали на вопросы как исполнители монарших обязанностей (в частности, как патроны благотворительных организаций). “Они этого явно не ждали и говорили так, будто они и дальше будут этим заниматься”, — добавил инсайдер в беседе с The Mirror. Напомним, интервью должно выйти 7 марта.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри сложили свои полномочия год назад, в феврале прошлого года. Тогда они договорились с королевой Елизаветой II, что отойдут от дел на год, и бабушка принца Гарри была готова принять их обратно, когда они сочтут нужным. Однако супруги решили иначе. В День святого Валентина пара объявила, что ждет второго ребенка (герцогиня забеременела спустя несколько месяцев после выкидыша), а спустя несколько дней стало известно, что Меган и Гарри дадут эксклюзивное интервью Опре Уинфри.



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