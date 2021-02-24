Лукашенко пообещал «сажать и стрелять» владельцев магазинов, где цены на товары не соответствуют государственным

24.02.2021, 13:31, Разное

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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что за продажу товаров населению по ценам, не согласованным с государством, может быть введена ответственность вплоть до высшей меры наказания. Он подчеркнул, что заморозка цен должна соблюдаться неукоснительно.

Глава государства заверил: власти не допустят никаких вольностей в торговле, а также не желают слушать жалобы бизнеса.

«Где у вас там что, где сходится, где расходится, то, другое, дебет с кредитом – это мне не интересно, и народу тоже. Ты торгаш, спекулянт, значит ты уже в прибыли, вот и вся экономика. И цену ты ставишь такую, как тебе президент и правительство приказали. Если нет – будем сажать, будем стрелять, я вот не шучу сейчас. Потому что я не позволю, чтобы спекулировали. Я это обещаю», – цитирует его БЕЛТА.

Лукашенко добавил, что лично будет контролировать цены и не допустит дефицита. По его словам, «Белоруссия – не Россия, где торгаши эти, челночники, на шею людям сели, а государство соглашается».

«Не надо пудрить мозги людям экономикой. Сидят, очки напялили, сосут кровь фактически, формулами своими прикрываются, арифметика, логарифмы, гипотенуза. Ты купил, ты продал, какое ты право имеешь наживаться? Мы к ногтю быстро призовём таких», – возмутился белорусский лидер.

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