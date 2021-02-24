Пандемия спровоцировала повышенный спрос на порнографию

24.02.2021, 13:26, Новости дня

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Пандемия коронавируса привела к заметному росту посещаемости порносайтов, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Во время первого локдауна у людей внезапно стало много свободного времени. Вместе с этим начала ощущаться нехватка общения и прикосновений, а просмотр роликов сексуального характера доступен всегда. К тому же это помогает отвлечься от повседневных проблем, а соответствующие платформы используют ловкие маркетинговые ходы для привлечения новых клиентов.



Reuters

Он заметил это только тогда, когда решил скопировать все свои фильмы на жёсткий диск: именно в этот момент Жан-Филип Коцалла (фамилия изменена) обнаружил у себя 800 Гб порнографических видео, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Раньше, по оценкам пользователя, он заходил на свои любимые сайты около трёх-четырёх раз в неделю. Однако когда начался первый локдаун, Коцалла стал смотреть порно ежедневно, иногда по несколько раз на дню.

«Когда сидишь на удалёнке, до порно нужно сделать всего два клика, — рассказывает он. — Никто больше не сидит с тобой в офисе, соблазн при этом значительно сильнее». По словам 34-летнего юриста, его личный спрос на порнографию коррелирует с ограничениями в связи с коронавирусом: «Чем дольше длится локдаун, тем больше порно я смотрю».

Как отмечает Der Spiegel, Коцалла — далеко не единичный случай. Лишь немногие порносайты публикуют данные о своей посещаемости, однако издание провело расследование и установило, что потребление порнографических видео существенно возросло с началом эпидемии коронавируса.

Гигант в этой отрасли, сайт Pornohub, по собственным данным, ежедневно наблюдал между мартом и июнем 2020 года до 26% больше обращений из Германии, чем во времена до коронавируса.

По словам производителя феминистских порнороликов Эрики Луст, её клиенты с начала пандемии стали проводить в среднем на 20—30% больше времени на её веб-сайте. Из Германии Луст в марте 2020 года насчитала на 12% больше обращений, чем в марте 2019 года. Такой рост её не удивил: «Просмотр порно прекрасно помогает забыть о заботах, которые сейчас есть у нас всех».

Посещаемость сайта OnlyFans тоже заметно выросла, за 2020 год для него прогнозируется прибыль в $2 млрд. На этой онлайн-платформе можно публиковать в том числе видео эротического содержания для абонентов, готовых за них заплатить. OnlyFans — такая же социальная сеть, как Instagram или TikTok, только там ясно разрешены обнажённые фотографии, а некоторый контент стоит денег, поясняет немецкий журнал. Платформа пишет об «огромном росте числа обращений». В марте 2020 года OnlyFans насчитывал 24 миллионов пользователей и около 500 тыс. человек, активно публикующих контент. В январе 2021 года число пользователей увеличилось почти в 4 раза: сейчас на портале насчитывается уже 91 миллионов человек, миллион предлагают эксклюзивный контент.

К настоящему времени новых пользователей начали заманивать уже целенаправленно — выгодными покупками на фоне коронавируса. Например, Pornоhub во время первого локдауна предлагал бесплатный премиум-доступ на месяц. Жан-Филип Коцалла тогда тоже воспользовался этим предложением. Десятью месяцами позже он признал, что это был ловкий маркетинговый ход.

«На порносайтах было много скидок, это однозначно способствовало росту посещаемости», — отмечает Мадита Оэминг, аспирант-культуролог, занимающаяся «исследованием порно» в университете Падерборна. Ещё одну причину в росте посещаемости порносайтов Оэминг видит в том, что другие формы сексуального удовлетворения во время пандемии стали более труднодоступны. «Люди отделены расстоянием от своих партнёров, свидания существенно затруднены». Бары и клубы закрыты, проституция фактически запрещена коронавирусными мерами. В такой ситуации просмотр порнографии становится «простой, всегда доступной альтернативой».

Ещё один фактор — элементарная скука. «Именно в первый локдаун у многих людей внезапно появилось очень много времени», — рассуждает исследователь. Кроме того, многие ищут гормоны счастья и приятные ощущения после оргазма. В окружении новостей о мутациях вируса, продлении локдауна и грозящей волне разорений порнография позволяет немного отвлечься. «Еда и мастурбация — два центральных источника счастья, которые у нас не может забрать даже локдаун», — утверждает Оэминг.

Жан-Филип Коцалла тоже пояснил, что во время пандемии он использует порнографию, чтобы отвлечься. Он одинок, придерживается коронавирусных постановлений и намного меньше встречается с людьми, чем прежде. Раньше он много ходил на свидания. Сейчас ему не хватает не только секса — недостаёт также прикосновений, нежности. Он скучает по вечерам в кругу друзей и приветственным объятьям.

Как пишет Der Spiegel, исследователь Оэминг рассказала также о фильмах сексуального характера, которые производятся на заказ с учётом пожеланий клиента, который за это платит. Одна из актрис призналась, что стала получать всё больше запросов на видео сексуального характера в обстановке домашнего офиса или во время видеоконференции. С точки зрения Оэминг, это означает, что пандемия проложила себе путь в сексуальные фантазии людей: «Это понятно, потому что реальность для многих людей сильно изменилась».

Повседневная жизнь порноактёров тоже сильно изменилась, пишет немецкий журнал. По словам продюсера Эрики Луст, посещаемость её сайта возросла, однако его по большей части самозанятые исполнители лишились практически всякого дохода из-за остановки съёмок, и многие испытывают серьёзную нужду. Возможно, это также объясняет рост популярности таких платформ, как OnlyFans, где исполнитель может непосредственно обратиться к публике.

Жан-Филип Коцалла сейчас предпочёл бы сходить со своими любимыми исполнительницами выпить пива. «Благодаря коронавирусу я заметил, что социальные контакты для людей — самое главное в жизни», — рассказывает он. Пока это не работает, он продолжит и дальше смотреть больше порнографии, чем до пандемии, заключает Der Spiegel.