Мнение: Дизайнерская халтура

24.02.2021, 13:22, Разное

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Тот случай, когда отделу пиара Роскосмоса было лень даже нарисовать оригинальную картинку к празднику. А ведь там сидят люди, получают зарплаты за эффективное представление государственной корпорации в социальных сетях.

А тут мало того, что взяли старый советский плакат про космос, так еще отпилили название СССР и исходный лозунг про космос (странно что руку не перекрасили в другой цвет), и сделали вид, что это плакат к 23 февраля.

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