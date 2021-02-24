Зеленскому стали больше доверять – опрос

24.02.2021, 13:20, Новости дня

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Президент Украины Владимир Зеленский удерживает лидерство в рейтинге доверия к политикам, составленном по результатам опроса Социологической группы “Рейтинг”. Его опубликовали 24 февраля.

Зеленскому полностью или скорее доверяют 44% опрошенных, скорее или совсем не доверяют – 54%.

На втором месте находится спикер парламента Дмитрий Разумков, ему доверяют 29%, не доверяют – 33% (32% респондентов не слышали о нем). На третьем – лидер партии “Батьківщина” Юлия Тимошенко, ей доверяют 26% респондентов, не доверяют – 72%.

Остальные политики расположились следующим образом:

пятому президенту и лидеру “Европейской солидарности” Петру Порошенко доверяют 25%, не доверяют – 74%;

сопредседателю партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Юрию Бойко доверяют 23%, не доверяют – 60%;

премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 14%, не доверяют – 52%, 29% опрошенных не слышали о таком.

Опрос проводился среди украинцев в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 22–23 февраля 2021 года.

Инфографика: ratinggroup.ua

По сравнению з данными опроса “Рейтинга”, проведенного 6–8 февраля, рейтинг доверия украинцев к Зеленскому вырос на 6%.

Согласно опубликованным 8 февраля результатам опроса, проведенного Центром Разумкова, украинцы больше доверяют Разумкову, чем Зеленскому – 31,7% против 26,5%.

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