Тихановская назвала Лукашенко хитрым и жестоким человеком: До последнего верила в его человечность

24.02.2021, 13:18, Разное

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Политик назвала нынешнего президента хитрым и жестоким. Александр Лукашенко допустил ее к участию в выборах, так как был уверен, что никто ее не поддержит. Светлана Тихановская призналась, что до последнего верила в его человечность. “А он просто хотел посмеяться над женщиной”, – сказала она.

Однако белорусский лидер недооценил народ и переоценил свою популярность: после голосования на улицы вышли сотни людей. Протесты длились несколько месяцев. По подсчетам независимых СМИ, в демонстрациях против Лукашенко приняло участие более одного миллиона человек.

По словам Тихановской, действующему президенту не удастся вернуть доверие граждан, а его попытка создать имитацию диалога через Всебелорусское народное собрание (ВНС) потерпела неудачу. “Не вернется к белорусам понятие, что Лукашенко сильный”, – подчеркнула политик.

Оппозиционер добавила, что у лидера действительно есть заслуги перед страной, однако теперь их никто и не вспомнит. В августе прошлого года жизнь белорусов разделилась на “до” и “после”. Светлана Тихановская отметила, что теперь Александр Лукашенко ассоциируется у большинства граждан только с насилием.

Ранее “Дни.ру” написали о том, что весной в Белоруссии могут возобновиться протесты. Все подробности можно узнать из этой статьи.