 

В России и за рубежом прошел фестиваль лыжного спорта “Гонка Легкова”

24.02.2021, 13:18, Разное
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Вместе с любителями в фестивале приняли участие всемирно известные профессионалы. Они стали амбассадорами “Гонки Легкова”. Среди них – олимпийские чемпионы Александр Легков, Светлана Слепцова, призеры Игр Антон Шипулин, Николай Круглов, двукратный чемпион мира Никлас Дюрхауг, чемпион мира Симон Фуркад и другие.

На старт вышли как олимпийские чемпионы, так и любители и даже те, кто впервые встал на лыжню, отметил Александр Легков. “Я не думал, что нас так много! Что сегодня вся страна присоединится к “Гонке Легкова”, что несмотря на повсеместные морозы, вы все равно это сделаете!” – сказал он.

Все желающие могли наблюдать за гонкой на ютуб-канале. В ходе онлайн-трансляции зрители увидели включения амбассадоров из России и Норвегии, трассы в разных городах, а также видео и фото участников, которые не побоялись мороза и пришли на гонку.

От таких мероприятий зависит здоровье нации, отметил гендиректор медиахолдинга MAER Константин Майор. По его словам, звезды спорта вдохновляют вести здоровый образ жизни и поддерживают позитивное настроение.

Кроме индивидуального первенства, участники гонки сразились двумя командами – лыжники и биатлонисты. В личном зачете побеждает тот, кто быстрее всех преодолел дистанцию. В командном соревновании учитывается общая сумма километров, пройденных участниками. Итоги подведут 25 февраля на сайте legkovrace.ru.

Проведение гонки в формате онлайн позволило участникам пробежать ее в любом месте и в удобное время. В борьбе за победу они могли использовать неограниченное число попыток.

“Гонка Легкова” проводится с 2015 года. Фестиваль стал призером в номинации “Лучший маркетинг спортивного события. Неигровые виды спорта” ежегодной премии в области спортивного маркетинга MarSpo Awards 2020.



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