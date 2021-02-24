Ученые: Бег помогает сохранить мышцы при старении

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24.02.2021, 13:16, Разное
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Ученые из Университета штата Огайо заявили, что бег помогают укреплять мышцы при старении. В рамках проведения исследования они изучали на мышах, какой нейробиологический эффект могут оказать спортивные упражнения при возрастной потере физических функций.
Все процессы изучались на стареющих грызунах, которые добровольно выполняли беговые элементы. Сообщается, что их возраст составлял 22-27 месяцев, а этот показатель эквивалентен 55-80 годам.

Результаты эксперимента показали, что занятия бегом значительно улучшили нервно-мышечное снижение у мышей по сравнению с животными, привыкшими вести сидящий образ жизни. По словам ученых, выполнение упражнений улучшает работу мышц. Если отсутствует двигательная активность, может наступить саркопения, которая приводит к неподвижности. Для предотвращения потери физических функций с возрастом важно заниматься спортом.

Источник: yandex.ru



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