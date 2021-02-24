Покойная Градова признавалась, что Миронов запрещал ей сниматься в кино

24.02.2021, 13:16, Разное

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В одном из интервью покойная Екатерина Градова пояснила о том, что ее бывший супруг Андрей Миронов запрещал ей сниматься в кино. Исполнительница роли радистки Кэт призналась, что актер мечтал о семейном уюте и двух детях, а ее работа в театре с этим была трудно совместима.

Замуж за Андрея Миронова артистка вышла в 1971 году спустя несколько месяцев отношений. Екатерина Градова была очень влюблена и в день свадьбы светилась от счастья. Семейная идиллия продлилась пять лет, после чего актер ушел. По словам актрисы, в браке ее возлюбленный был требовательным мужчиной. Он хотел, чтобы супруга хранила домашний очаг и оставила творческую профессию. Андрей Миронов повторял, что он «женился не на звезде» и мечтал, чтобы у них был «большой дом, путешествия по миру и много друзей».

Как вспоминала Екатерина Градова, однажды ее пригласили на съемки кинофильма в Братиславе. Ее супруг тогда поинтересовался сценарием, а когда узнал, что возлюбленной предстоит принимать участие в постельной сцене, ужасно разозлился. Он вынудил жену отказаться от этого проекта. Андрей Миронов любил повторять, что он «работает в аду», поэтому супруге «нечего туда соваться». Несмотря на такую ревность и нежелание делить ни с кем Екатерину Градову, брак пары распался из-за измен актера.

Покойная артистка тяжело пережила развод и не могла говорить ни о ком, кроме экс-супруга. Последние годы звезда «Семнадцать мгновений весны» вела закрытый образ жизни и отказывалась общаться с журналистами. После того, как умер Андрей Миронов, она стала глубоко верующим человеком, что коренным образом поменяло ее мировоззрение. Артистка скончалась в понедельник, 22 февраля, в возрасте 74 лет от инсульта.