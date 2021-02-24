 

Соловьев резко ответил на сообщения о зарплате в 52 млн рублей

24.02.2021, 13:14, Новости дня
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Телеведущий Владимир Соловьев не подтвердил сообщения, согласно которым его заработная плата составляет 52,6 млн рублей в год.

«Это чушь полная. Если почитать некоторые СМИ, то выходит, что я зарабатываю миллиарды. Все мои программы идут с высоким рейтингами, поэтому из бюджета на меня ничего не выделяется», – сообщил Соловьев Ura.ru.

Телеведущий уверен, что информация о его высокой зарплате является провокацией недоброжелателей телеведущего.

В свою очередь коллега Соловьева, ведущий «Первого канала» Артем Шейнин отказался обсуждать свою зарплату. Он заявил, что о его доходах могут сообщить в пресс-службе «Первого канала».

Ранее издание The Insider сообщило, что Соловьев якобы получает 52,6 млн рублей в год, а зарплата Шейнина составляет 100 млн рублей в год. В социальных сетях возмутились этой информации.



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