Названа причина смерти актера Писаренко

24.02.2021, 13:14, Новости дня

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Вдова актера Дмитрия Писаренко прокомментировала смерть мужа, тело которого обнаружили в его московской квартире.

Супруга российского актера Дмитрия Писаренко, тело которого нашли в его московской квартире, раскрыла причину смерти: вдова оставила короткое сообщение в соцсетях.

«У нас в семье случилось горе: Дмитрия Валентиновича Писаренко больше нет. Сердце. С трудом нашла силы об этом написать», – сообщила Лариса Бережная в соцсетях, передает «Московский комсомолец».

По ее словам, о времени и месте прощания с артистом сообщат позже.

Ранее СМИ сообщили, что тело Писаренко нашли в его квартире, после того как полиция вскрыла дверь.

Писаренко родился 16 мая 1959 года. В 1980 году он окончил Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина. Актер известен зрителям по ролям Люлюкова в «Ревизоре» (1985 год), Шувалова в сериале «Михайло Ломоносов» (1984), а также Федора Басманова в фильме «Иван Грозный» (1991 год).