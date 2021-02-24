 

Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС

24.02.2021, 13:14, Новости дня
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Планы ЕС ввести новые санкции в отношении РФ из-за ситуации с Алексеем Навальным нелогичны и идут вразрез с европейскими достижениями в сфере защиты прав человека, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

Захарова напомнила о заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что решение о санкциях в отношении Москвы было консолидировано по итогам его визита в Россию, передает ТАСС.

«Это вообще за гранью какой-либо логики. Как только пропадает логика, соответственно, мы имеем дело с заранее разыгранной абсурдной историей, со сценарием информационной кампании. Но это все является унижением в первую очередь ЕС – объединения стран с древнейшей историей, с богатой культурой с экономическими достижениями, с достижениями в сфере прав человека – с теми самыми правами человека, которым всегда ЕС уделял истинное, настоящее внимание, не превращая это в цирк, что сейчас его заставляют делать», – сообщила Захарова.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в течение недели Брюссель введет новые санкции против РФ в связи с арестом Навального. Министры иностранных дел ЕС уже согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем это обернется для российско-европейских отношений.



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