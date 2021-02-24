Дзержинский – первый чекист и палач Сталина

24.02.2021, 12:45, Разное

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Еще в ходе Октябрьской революции Феликс Дзержинский стал первым начальником советской разведки. Жертвой ЧК стали миллионы людей. Теперь его хотят его реабилитировать.

Шаг вперед, два шага назад. По этому принципу Владимира Ильича Ленина в настоящее время развивается международная политика в отношении истории. В то время как США спорят о флаге Конфедерации (многие хотят убрать его, поскольку он символизирует рабство), Московская городская Дума по инициативе коммунистов одобрила проведение голосования по возврату ликвидированного в 1991 году памятника главе советской разведки — Феликсу Дзержинскому.

Родившийся в 1877 году в семье мелкопоместных дворян из Белоруссии, Дзержинский в ходе Октябрьской революции был в числе лидеров и запомнился во время захвата власти большевиками в 1917 году жестокостью по отношению к противникам и инакомыслящим. Он стал выстраивать тайную полицию большевиков, официально именовавшуюся Всероссийской чрезвычайной комиссией по борьбе с контрреволюцией и саботажем, но получившую широкую известность в своем сокращенном варианте — ЧК.

В ходе гражданской войны при непосредственном руководстве Дзержинского ЧК превратилась в организацию, известную жестокими методами пыток. Хотя невозможно до конца выяснить, не было ли в антибольшевистской литературе преувеличений, как, например, пытка крысами, описанная позднее в антиутопии Джорджа Оруэлла «1984».

Крысы как инструмент пыток

Офицеры ЧК брали закрытую с одной стороны трубу и заполняли ее голодными крысами и прислоняли открытым концом к «правонарушителям». Животные в панике вгрызались в кожу своей жертвы и причиняли невероятную боль.

Действительно ли ЧК прибегала к этому методу или это фантазии противника, неизвестно. Но не поддающаяся описанию жестокость ЧК — с 1921 ГПУ, позднее НКВД, МВД, КГБ, а сегодня ФСБ — является неоспоримым фактом.

Число жертв ЧК невозможно точно подсчитать. В ходе гражданской войны с 1917 по 1923 годы погибли, по меньшей мере, восемь миллионов русских и представителей других народов. Сколько из них стали жертвами ЧК, которая при первом переименовании и реорганизации насчитывала 280 тысяч сотрудников, даже представить себе невозможно.

В любом случае, Дзержинский встал в один ряд с палачами мировой истории, в один ряд с Генрихом Гиммлером, Рейнхардом Гейдрихом или его последователями Николаем Ежовым и Лаврентием Берией. Вплоть до самой смерти в 1926 году, ставшей неожиданностью, Дзержинский был энергичным исполнителем воли сначала Ленина, а затем Сталина. Связана ли его смерть с устранением многих бывших большевиков-функционеров первого поколения после смерти Ленина в 1924 году, неизвестно.

В любом случае, в большинстве регионов, где господствовал коммунизм, Дзержинский стал эталоном. Общее обозначение сотрудника спецслужб — «чекист». Штази официально использовал этот термин и считал это за честь. Во многих кабинетах Штази на стенах висели портреты Дзержинского.

В конце 1954 года в честь основателя ЧК было названо военное подразделение Штази — Охранный полк «Феликс Дзержинский». В ходе своего существования до 1990 года был расширен с 1700 до почти 11 тысяч солдат — по численности он был сопоставим с целой пехотной дивизией. Было выделена и соответствующая техника — вплоть до тяжелых противотанковых орудий и собственных бронетранспортеров.

Памятник Дзержинскому весом в одиннадцать тонн, возведенный в 1958 году перед зданием КГБ на Лубянке, был демонтирован в августе 1991 году после неудавшегося путча просоветских сил и перенесен в парк скульптур на Москва-реке. Московская городская Дума еще до принятия решения о проведении голосовании одобрила выделение около 25 миллиона рублей на реставрацию бронзовой скульптуры «Железного Феликса». Одобрение со стороны российского правительства — по всей видимости, вопрос решенный. В конце концов, в честь Фелиска Дзержинского названо подразделение войск специального назначения МВД.

Сейчас правозащитники критикуют инициативу, обосновывая свою позицию оскорблением памяти жертв коммунистического режима.