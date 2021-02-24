Ученые обнаружили сперматозоиды-убийцы

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24.02.2021, 12:39, Разное
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Ученые из Института молекулярной генетики Макса Планка в Берлине обнаружили у мышей сперматозоиды-убийцы, которые выделяют отравляющие вещества, чтобы погубить другие сперматозоиды и первыми оплодотворить яйцеклетку, пишет Daily Star.

Специалисты обнаружили, что у некоторых сперматозоидов есть генетическая мутация — t-гаплотип, который позволяет им двигаться по прямой и быстрее, в то время как в обычном состоянии сперматозоиды движутся медленнее и по кругу. Кроме того, сперматозоиды, несущие вариант t-гаплотипа, производят отравляющие молекулы, которые способны нарушать работу других сперматозоидов. По мнению исследователей, открытие позволит помочь в лечении мужского бесплодия.

Ранее российские ученые в результате эксперимента обнаружили, что тяжелая форма COVID-19 может угрожать бесплодием у мужчин. У 32 добровольцев были выявлены антитела к коронавирусу, при этом у них в среднем в полтора-два раза снизились количество сперматозоидов и их активность. У трех участников исследования, перенесших COVID-19 в тяжелой форме, сперматозоидов не оказалось вообще.



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