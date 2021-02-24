 

Разруха, крысы и бездомные — студенты университета в Нантере вынуждены жить и учиться в невыносимых условиях

24.02.2021, 12:36, Новости дня
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Студенты университета Париж Х — Нантер в версальском образовательном округе жалуются на антисанитарные условия проживания в государственном общежитии, пишет BFM TV. Как передаёт телеканал, в здании, давно нуждающемся в ремонте, размножаются крысы и не работают электроплиты. Кроме того, в общежитие самовольно проникают бездомные, которые портят имущество и нападают на жильцов. Всё это происходит в период, когда студенты вынуждены посещать большую часть занятий удалённо из своих комнат, подчёркивается в статье.


Twitter / @Loopsidernews

Студенты университета Париж Х — Нантер критикуют условия проживания в государственном общежитии, пишет BFM TV. Как передаёт телеканал, постояльцы требуют большей безопасности и ремонта помещений.

Размножающиеся крысы, полуразрушенные помещения общего пользования и часто неработающие электроплиты — антисанитария в здании Регионального центра университетских и школьных учреждений Нантера не вызывает сомнений у тысяч студентов, вынужденных жить в общежитии и посещать большую часть занятий удалённо, находясь в своей комнате, отмечает BFM TV.

Вильгельм, проживающий в общежитии с 2018 года, не понимает, почему власти больше не ухаживают за этим помещением. «Когда у вас кухня, на которую неприятно смотреть, в которой нет необходимого комфорта… здесь не хочется готовить».

Причиной плачевного положения здания телеканал называет бездомных, самовольно вторгающихся в общежитие. Они пачкают помещение, портят имущество, а также грабят и нападают на студентов.

«В первый год, когда я приехал, здесь было много иностранных студентов. У некоторых вырывали из рук сумки на вокзале. Были люди, которым угрожали ножом, вымогая деньги», — рассказывает постоялец общежития Гленн.

Автомобили, припаркованные вблизи здания, также становятся объектами вандализма. Ещё одна проблема — наводнившие здание крысы.

По словам генерального директора Регионального центра университетских и школьных учреждений версальского образовательного округа Александра Оми, власти уже запланировали «большую операцию по дератизации», а вслед за ней и другие работы, включая ремонт кухонь, которые были «намеренно разрушены».

Что касается безопасности, студенческие ассоциации требуют прекратить передачу ответственности за неё частной компании и усилить физическое присутствие представителей правоохранительных органов.



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