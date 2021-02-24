Польский политик упрекнул Варшаву в лицемерии из-за позиции по Навальному

24.02.2021, 12:36, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Призывы польского президента Анджея Дуды на форуме ООН освободить Алексея Навального полны притворства, пишет бывший евродепутат Януш Корвин-Микке. Он напоминает, что когда польские власти на протяжении трёх лет держали в тюрьме обвиняемого в шпионаже лидера партии «Смена» Матеуша Пискорского, Владимир Путин не обвинял Варшаву в нарушении прав человека и не угрожал введением санкций.



Facebook

«Его Превосходительство Анджей Дуда произнёс речь в ходе теле- (какая экономия!) заседания Совета по правам человека ООН. С этой «трибуны» он призвал белорусские власти «отказаться от политики репрессий в пользу политики диалога». Он также призвал его Превосходительство Владимира Путина освободить господина Алексея Навального», — пишет в издании Super Express бывший евродепутат от Польши Януш Корвин-Микке.

Это выступление вызвало у польского политика вопрос — почему же Дуда не попросил об этом Александра Лукашенко и почему он не призвал его к освобождению главного оппозиционера Виктора Бабарико, который находится в тюрьме уже полгода и о котором в Польше, кстати, практически ничего не слышно.



«Потому что… он не признаёт господина Лукашенко президентом Белоруссии, ведь выборы были сфальсифицированы (конечно, вопрос лишь, в какой степени). А не заступился он за господина Бабарико, потому что он человек, связанный с Россией. Не «наш», — объясняет Корвин-Микке.

В статье он обращает внимание на нечистую совесть польских властей, которые на протяжении трёх лет содержали в тюрьме лидера совершенно безобидной партии «Смена» Матеуша Пискорского.

«Агентство безопасности Польши обвиняло Пискорского в шпионаже в пользу России, потом Китая, а на настоящий момент, наверное, Ирака… Так или иначе, он был освобождён из-под стражи. Спустя три года!!!» — рассказывает бывший евродепутат.

Между тем суд вынес приговор Алексею Навальному за то, что, будучи руководителем транспортной компании, он нанёс ущерб компании «Ив Роше» почти на миллион долларов США. Корвин-Микке обращает внимание на то, что у него был условный срок. Его посадили только тогда, когда он нарушил правила условного осуждения.

«Его Превосходительство Владимир Путин не обвинял Польшу в нарушении прав человека и не угрожал введением санкций, чего нельзя сказать о Его Превосходительстве Анджее Дуде», — подчёркивает польский политик.

Ещё более занятным он находит тот факт, что поляки совершенно справедливо требуют, чтобы не было никаких льгот для политиков, чтобы они отвечали за совершённые преступления. «Но при этом они требуют освобождения Алексея Навального ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО он политик!!!» — негодует он.

Он рассказывает, что по тому же делу был осуждён содиректор компании Олег Навальный. «В соответствии с практикой более снисходительного отношения к политикам Олег оказался в колонии строгого режима, а брату дали условный срок. Чтобы не говорили, что «Путин преследует оппонента», он был заключён только после того, как он нарушил правила условного осуждения», — объясняет он.

«Надо признать, что президент появился вовремя и попросил освободить Алексея Навального «…и его соратников». Только вот прозвучало это как-то двусмысленно…» — резюмирует в издании Super Express бывший евродепутат от Польши Януш Корвин-Микке.