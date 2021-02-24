Борцы с угнетением насаждают во французских университетах цензуру и нетерпимость

24.02.2021, 12:36, Новости дня

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Идеология борьбы с расизмом, сексизмом и последствиями колонизации становится доминирующей для французской академической среды, вытесняя все прочие подходы к изучению общественных наук, пишет Le Figaro. По признанию некоторых учёных, критиков лево-либеральных идей в университетской среде систематически подвергают цензуре, а финансирование их проектов прекращают. В результате вместо борьбы за справедливость французских студентов ведут к «догматизму, ненависти и насилию» по отношению к белым и Франции, предупреждают эксперты.



Reuters

«Бедные мусульмане, покорённые женщины, подвергшиеся остракизму представители ЛГБТ» стали «альфой и омегой» образа мыслей определенной части академического сообщества во Франции, пишет Le Figaro, ссылаясь на мнение учёных, сетующих на «почти полную гегемонию» исследований, строящихся на гендерной и расовой основе.

Как отмечает доцент кафедры философии университета Париж IV Пьер-Анри Тавуайо, эти идеи, вдохновлённые американскими левыми и французами Жаком Деррида и Мишелем Фуко, не новы, а «деколониальное мышление» нельзя назвать «ни абсурдным, ни неинтересным». Проблема, по его словам, появляется, когда эти концепции становятся «единственными рамками интерпретации, которые действуют в отношении всего, без возможности выявить нюансы высказывания или противопоставить его другим идеям». «Можно считать, что деколонизация осталась незавершённой, что во Франции есть расизм. Что меня смущает, так это последствия намерений сторонников этих идей порой навязывать их насильно. Белый человек должен быть повержен, это хищник во всех отношениях. И некоторые группы влияния не стесняются идти вплоть до цензуры», — констатирует эксперт.

В качестве примера такой цензуры газета приводит постановку пьесы Эсхилла в Сорбонне, отменённую в 2019 году после давления студенческих групп, посчитавших её расистской. Помимо этого, действия «активистов» привели к отмене лекций в университетах философов Сильвьен Агасински или Алена Финкелькраута.

В ноябре Тавуайо подписал «Манифест 100» с просьбой о создании «органа, ответственного за расследование случаев нарушения республиканских принципов и академической свободы». По мнению ста подписавших манифест преподавателей и научных сотрудников, идеология борьбы с расизмом, деколонизации и защиты коренных народов «действительно присутствует» в университетах и подпитывает «ненависть к белым и Франции».

Среди подписантов оказался и политолог Жиль Кепель, жаловавшийся на то, что Европейский Союз и Швейцарский национальный исследовательский фонд прекратили финансирование его проектов. «Мою серьёзную работу не приемлют на местах. Они попросту предпочитают избегать полемики и не касаться темы ислама. Интеллектуалы, которые прячутся за великими принципами толерантности, утверждая, что никаких проблем с исламом нет, ответственны за передачу этой темы в руки ультрапаравых», — сетовал специалист в 2019 году в интервью журналу Le Regard libre.

Коллектив Vigilances universités («Университетская бдительность» — прим. ИноТВ) также осуждает распространение в высших учебных заведениях Франции идеологии, основанной на идентичности. «Там распространяется так называемый деколониализм, который ассоциируется, с одной стороны, с исламизмом, а с другой — с псевдо-неофеминизмом. Эти идеологии извращают необходимую борьбу с расизмом и сексизмом и способны соблазнить ищущих справедливости молодых людей, не имеющих понятия, что их ведут к догматизму, ненависти и насилию», — говорится в заявлении ассоциации.

Однако эти критически настроенные голоса остаются в меньшинстве, отмечает газета. На этой неделе участники конференции глав университетов и Национального центра научных исследований выступили против высказываний министра высшего образования Фредерик Видаль, назвавшей французские университеты «заражёнными исламско-левыми идеями». «Исследования не в ответе за беды общества, они анализирует их», — заявили возмущённые главы университетов.

Около двух тысяч преподавателей и научных сотрудников в открытом письме возразили авторам «Манифеста 100», отметив, что часть ярых критиков среди подписантов не преподают уже много лет и сводят дело к конфликту поколений. Авторы открытого письма также задались вопросом, «каким образом изучение множественных и пересекающихся идентичностей, угнетений и борьбы за эмансипацию может привести к ненависти по отношению к белым и Франции», и осудили «охоту на ведьм». Социологический и критический подход к расовым вопросам, «так часто подвергаемый нападкам, что только выявляет эти угнетения, напротив, нацелен на то, чтобы бороться с ними», — утверждают они.

По мнению специалиста в области литературы, дело не в том, что «исламско-левая» идеология захватила власть на факультетах социологии или политологии, поскольку «последняя ограничена несколькими активистами и группировками». На его взгляд, исследования пола и рас начинали преобладать в социальных науках, антропологии и литературных исследованиях в течение последних 20 лет и находятся сегодня «на пике своей мощи». Смущает то, «что они устраняют конкурирующие подходы и обедняют область исследований», признаётся научный сотрудник. При этом, по убеждению собеседника издания, ответственность за это несут Министерство образования и сами университеты, ведь именно они принимают решения о распределении бюджетов на исследования.