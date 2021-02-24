Загадочный зальцбургский параллелепипед

24.02.2021, 12:37, Разное

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Что можно найти в куске угля

Начало эта история берет в верхней Австрии в г. Шендорфе. Здесь 1 ноября 1885 года истопник фабрики Исидора Брауна расколол крупный кусок бурого угля. Внутри он нашел металлический предмет 67х62х47мм, весом 785гр. Артефакт имел правильную четырехугольную форму и скругленные края. Скорее он напоминал подушку. По периметру шла бороздка. Мысль о его искусственном происхождении напрашивалась сама собой. Истопник ошарашенно смотрел на свою находку. Он не имел научных степеней, но по своему опыту знал, что таких предметов в куске угля просто не должно быть!

Находку истопник показал своему начальнику, тот поспешил удивить ею свое руководство и вскоре странный предмет оказался на столе хозяина фирмы, который подарил его музею г. Зальцбурга. Так артефакт стал “зальцбургским параллелепипедом”.

Первые версии о происхождении “зальцбургского параллелепипеда”

Первым заинтересовался странным предметом горный инженер доктор Фридрих Гуль. Он подробно описал “зальцбургский параллелепипед” и 7 июня 1886г. и сделал доклад в научном кругу Вены, открыв дискуссию о его происхождении. Некоторые ученые считали параллелепипед метеоритом. (Этой точки зрения придерживался и сам Гуль) Это вполне объясняло появление металлического предмета в горной породе, насчитывающей миллионы лет, когда по Земле еще ходили динозавры.

Но на вопрос оппонентов о причудливо-правильной форме объекта дискуссии “метеоритники” либо просто разводили руками, либо ссылались на “причудливую игру природы”. Такой ответ оппонентов не удовлетворял. Кроме того, все метеориты несут на себе своеобразную “печать” о прохождении атмосферных слоев – фигуры Видманштеттена. На “зальцбургском параллелепипеде” эти узоры отсутствовали. Да, не все метеориты имеют эти линии, например “посланцы небес”, имеющие в своем составе до 30% никеля. Но в “параллелепипеде” процент содержания никеля просто ничтожен.

Выдвигалась версия о вулканическом происхождении, но и она уперлась в вопрос о слишком правильной, для естественного происхождения, форме предмета. Была озвучена и компромиссная версия: да, метеорит, но обработанный человеком. (Самые первые железные изделия были изготовлены человеком именно из метеоритного железа) Робкие голоса в пользу этой версии были, как могильной плитой, раздавлены контраргументом о почтительном возрасте находки (несколько миллионов лет). Никто из дискутирующих не решился высказать кощунственную идею, что человечество гораздо старше, чем принято думать.

К какому-то общему решению научное сообщество в 1886 году не пришло. “Зальцбургский параллелепипед” так и остался загадкой. В последующие годы с регулярностью один раз в 5 лет в научной печати появлялись статьи, подогревающие интерес к артефакту, но ничего нового в них не было. Только через 30 с лишним лет появилась новая, поистине революционная гипотеза происхождения “зальцбургского параллелепипеда”.

Версия Чарльза Форта

В 1919 году американец Чарльз Форт впервые высказал мысль о внеземном происхождении параллелепипеда. В своем труде “Книга проклятых” он собрал огромное количество фактов, которые наука не могла объяснить и потому старалась о них забыть. Нашлось в книге место и находке истопника, о которой Форт прямо сказал, что этот предмет был оставлен на Земле пришельцами иных миров.

Американец явно опережал свое время. В начале XX века имя Циолковского было известно лишь узкому кругу ученых, о полетах в космос обыватель судил по романам Жюль Верна (“Из пушки на Луну”), а инопланетян представлял не иначе как злобных кузнечиков с копьями наперевес (Уэллс “Первые люди на Луне”) – куда уж этим насекомым до космических полетов! Не мудрено, что идею осмеяли и забыли.

В 50-х годах человек вышел в космос, и гипотеза Форта перестала считаться бредом. “Зальцбургский параллелепипед” снова стал объектом исследований.

Вердикт специалистов

В 1966-1967 в Вене артефакт подвергли электронно-лучевому микроанализу. После проведенных исследований ученые заявили: “Однозначно, это не метеорит”. Последовал логичный вопрос: “Тогда что?” После легкого ступора мужами от науки было принято решение считать “Зальцбургский параллелепипед” элементом старой шахтерской лебедки, который случайно попал в пласт горной породы и т.д. и т.п. Ученые часто прибегают к такому трюку: факт, не укладывающийся в устоявшиеся теории, объявляется либо несуществующим, либо фальсификацией.

Неизвестные ископаемые объекты

С таким странным объяснением можно было бы согласиться, если бы случай с “зальцбургским параллелепипедом” был единичным. Но нет, довольно часто в горных породах, насчитывающих миллионы лет, находят предметы, искусственное происхождение которых ни у кого не вызывает сомнений. Коллекция этих артефактов настолько велика, что в научном обиходе существует характеризующий их термин – “неизвестные ископаемые объекты” (НИО). Все они вызывают одни и те же вопросы: “Что это такое?”, “Кому они принадлежали?” и “Как они сюда попали?”