Опубликованы снимки бампера обновленной Lada Vesta FL

24.02.2021, 12:34, Новости дня

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В Сети опубликовали подробности о новой версии седана Lada Vesta FL, который презентуют в ближайшее время.

В частности, пользователи могут рассмотреть дизайн переднего бампера, который имеет некоторое сходство с предшественником. Вместе с тем автомобиль будет отличаться решеткой радиатора, формой головной оптики и другими особенностями. Задний вид автомобиля практически не отличается и имеет лишь затемненные элементы.

Вместе с тем технические характеристики нового седана Lada Vesta FL останутся прежними. Предполагается, что на рынок выйдет модель с 1,6-литровым бензиновым мотором на 106 и 113 л.с. мощности, а также улучшенная модификация с агрегатом на 1,8 литра при мощности 122 л.с. Остальные технические данные пока не указаны.