 

Мнение: Вакцинная обязаловка

24.02.2021, 12:32, Разное
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Власти испанского автономного сообщества Галисия могут обязать население вакцинироваться от коронавируса нового типа. Об этом сообщил во вторник телеканал "Секста".
По его информации, региональные власти могут одобрить соответствующую инициативу уже в ближайшее время. В большинстве случаев за необоснованный отказ сделать прививку будет грозить штраф от 1 тыс. до 3 тыс. евро. При этом, как уточняет телеканал, санкция может достигать 60 тыс. евро.
Кампания по вакцинации началась в Испании 27 декабря прошлого года. Всего в королевстве было сделано более 3 млн прививок от коронавируса. В настоящий момент вакцинация в стране является добровольной. 18 февраля в автономном сообществе Мадрид сообщили, что планируют начать массовую вакцинацию населения в апреле.

https://www.ng.ru/news/703080.html – цинк

Вполне очевидно, что если власти в Испании пойдут по этому пути, то они скорее всего спровоцируют массовые протесты и беспорядки (по образцу Британии и Германии), который превзойдут по размаху продолжающиеся протесты за освобождение рэпера-коммуниста Пабло Хасселя, которые идут в Каталонии вот уже 8 дней.

Как может проходить вакцинация на практике показывает глава Уссурийского района Виталий Наливкин.

Авторы умело стебут как сторонников обязательного прививания, так и ковид-диссидентов.

С моей личной точки зрения, вопрос вакцинации должен оставаться сугубо добровольным.

Источник: Colonel Cassad



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