С 1 марта украинцы смогут поехать без виз на Карибское море в Гренаду

24.02.2021, 12:30, Новости дня

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С 1 марта 2021 года украинцы будут иметь право путешествовать в островное государство Гренада, находящееся в Карибском море, без необходимости оформлять визу. Об этом сообщило 23 февраля Государственное агентство развития туризма Украины в Facebook.

Согласно соглашению, граждане обоих государств освобождаются от необходимости оформления визы для въезда, пребывания, выезда и следования транзитом.

В то же время в течение 180 дней общий срок пребывания на территории чужой страны не должен превышать 90 дней. Это касается как одной поездки, так и совокупности нескольких.

https://www.facebook.com/DARTUkraine/posts/258739225752945

Соответствующее соглашение о безвизе подписали 16 июля 2020 года для упрощения режима пересечения границы, а также для укрепления дружеских отношений между Украиной и Гранадой.

В сентябре 2019 года в украинском правительстве сообщали, что в течение следующих пяти лет планируют расширить перечень безвизовых стран – за счет Гватемалы, Гренады, Коста-Рики, Маврикия, Маршалловых Островов, Монголии, Науру, Палау, Перу, Сальвадора, Самоа, Сент-Винсента и Гренадин, Соломоновых Островов и Ямайки.

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